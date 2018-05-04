Паспортный контроль в аэропорту Дубая станет занимать 10 секунд

Новая система предварительной проверки паспортов туристов заработала в третьем терминале международного аэропорта Дубая, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Теперь на проверку паспорта уйдет около 10 секунд вместо прежних трех минут, говорится в сообщении на сайте АТОР.

Данные о пассажире поступают в базу данных, разработанную главным управлением по делам беженцев и иностранцев (GDRFA) эмирата Дубай, уже с момента покупки билета и активируются в системе для заблаговременной проверки личности пассажира за 48 часов до отправления рейса. Вся информация о статусе путешественника поступает уже в базу данных офицеров миграционной службы, обслуживающих рейс.

В АТОР отметили, что даже если пассажир купит билет в последний момент, его данные окажутся в системе для проверки за час до вылета.

В итоге пограничнику остается только поставить штамп в паспорт, что и занимает секунды.

Пока это доступно лишь пассажирам авиакомпании Emirates, но до конца года возможность быстрой проверки планируют распространить и на других путешественников.

В прошлом году аэропорт Dubai International принял 88,2 млн человек (+5,5% к 2016 году).