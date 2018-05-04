Россиянку приговорили к пожизненному во Вьетнаме

Суд города Хошимин на юге Вьетнама приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению, сообщил адвокат Сункар Нурмагамбетов.

Адвокат уточнил РИА «Новости», что россиянку приговорили к пожизненному лишению свободы за ввоз кокаина во Вьетнам.

Ранее иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за то, что они принимали участие в террористической группировке «Исламское государство*».