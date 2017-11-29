В Ираке 19 россиянок приговорены к пожизненному заключению

Иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за то, что они принимали участие в террористической группировке «Исламское государство*».

Об этом сообщает РИА «Новости».

17 апреля еще две россиянки получили пожизненный срок в Ираке.

В феврале иракские власти освободили 25 россиянок с детьми из плена вооруженных формирований «Хашд-аль-Шааби» и поместили их в тюрьму до суда. Перед этим глава Чечни Рамзан Кадыров говорил о 25 женщинах и 79 детях, которые пленены в Мосуле.