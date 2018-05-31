Совет Россия-НАТО обсудил ситуацию на Украине

Прошедший в четверг в Брюсселе первый за последние полгода Совет Россия-НАТО был посвящен обсуждению, в том числе ситуации на Украине и вокруг нее, обмен мнениями был открытым, заявил по итогам встречи Североатлантический альянс.

«Совет Россия-НАТО провел открытый обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной деятельностью, транспарентностью и снижением риска, а также асимметричные методы как аспекты доктрины и стратегии», – говорится в кратком сообщении пресс-службы альянса.

Также указывается, что «НАТО и Россия проинформировали друг друга о предстоящих крупных учениях», передает РИА «Новости».

В то же время в пресс-службе постпредства России при альянсе отметили, что «члены СРН изложили свои оценки факторов, влияющих на ситуацию в сфере военной безопасности в Евроатлантике, обсудили пути снижения нынешней напряженности и предотвращения опасных инцидентов».

«В интересах повышения предсказуемости военной деятельности и в соответствии с зарекомендовавшей себя практикой, состоялся обмен брифингами по предстоящим в этом году значимым учениям вооруженных сил стран-членов НАТО и России», – отметила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что главными темами Совета Россия – НАТО (СРН) станут ситуация на Украине, военная деятельность в Европе и снижение военных рисков.

В апреле генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказался за проведение Совета Россия – НАТО.

Последняя встреча СНР прошла в октябре прошлого года. У России сейчас нет постоянного представителя при НАТО – Александр Грушко завершил работу в Брюсселе, его преемник еще не назначен.