Столтенберг высказался о проведении нового Совета Россия-НАТО

Диалог с Москвой необходим, одной из площадок для этого является Совет НАТО – Россия (СНР), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, подготовка к следующему заседанию Совета идет. При этом генсек не стал прогнозировать, удастся ли провести его до саммита НАТО 11-12 июля, сообщает Deutsche Welle.

Последняя встреча СНР прошла в октябре прошлого года. У России сейчас нет постоянного представителя при НАТО – Александр Грушко завершил работу в Брюсселе, его преемник еще не назначен. Тем не менее, в Брюсселе не исключают заседания СНР и в отсутствие постпреда.

Между тем, не все страны альянса видят необходимость в заседании Совета. Так, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал отношения НАТО с Москвой очень тяжелыми. По его словам, «нет диалога и партнерства, к сожалению, Россия сегодня – не партнер». Он сказал, что если Москва «решит продолжать эскалацию ситуации, она будет делать это независимо от дополнительных каналов общения» и, наоборот, может использовать СНР как «дымовую завесу», чтобы продолжать свою политику.

Иного мнения придерживается министр иностранных дел Германии Хайко Мас, впервые участвовавший в подобном заседании. Он сказал, что «большие конфликты», в частности в Сирии, без России уладить не удастся. «Потому, нравится нам это или нет, но мы должны вести диалог с Россией», – заявил Мас. В то же время он ожидает, что Москва будет вносить конструктивный вклад в урегулирование конфликтов.

Москва заявляла ранее, что в сложившихся обстоятельствах пока нет возможности проводить очередное заседание Совета Россия – НАТО (СРН).

В конце марта НАТО сократило на 10 человек число сотрудников постпредства России при альянсе в связи с отравлением Скрипалей в британском Солсбери.