Вынесен приговор экс-директору рыбокомбината, на которую жаловались Путину

Год лишения свободы условно и штраф назначил суд бывшему директору рыбокомбината «Островной» на Курилах, которая «прославилась» после «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным в 2016 году, сообщает региональный СК.

«Южно-Курильским районным судом вынесен приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Рыбокомбинат Островной» Наталье Кашкаровой. Она признана виновной в неправомерных действиях при банкротстве и уходе от уплаты налогов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Суд назначил Кашкаровой наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно и штраф в размере 280 тыс. рублей.



Напомним, во время прямой линии в апреле 2016 года прошлого года с президентом Владимиром Путиным сотрудники ЗАО «Рыбокомбинат Островной» пожаловались главе государства на задержки зарплаты и другие нарушения. Рабочие рассказали, что оказались на острове «в положении рабов»: им несколько месяцев не выплачивали зарплату, при этом из нее вычитались деньги за проживание в общежитии, а покинуть остров люди не могли из-за отсутствия денег. По словам сотрудников, они обращались в прокуратуру, но ситуация не улучшилась.

Путин пообещал «сделать все, чтобы ситуация была исправлена», после этого вопросом занялись Генпрокуратура, Роструд и власти региона.