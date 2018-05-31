Названа новая потенциальная угроза безопасности в мире

Новой потенциальной угрозой безопасности может стать объединение потенциала запрещенных в России террористических группировок ИГ* и «Аль-Каида», заявил директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгений Сысоев.

«В числе прогнозируемых угроз, и это новый элемент оперативной обстановки, не исключается возможность объединения террористического потенциала ИГ* и «Аль-Каиды» в рамках единой сети, способной охватить своими спящими и активными ячейками многие страны мира», – передает РИА «Новости» слова Сысоева на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор».

По его словам, конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке остаются очагами напряжения в мире, а Сирия, Ирак, Ливия и Йемен служат основными источниками экспорта мигрантов, нестабильности и терроризма.

«В минувшем году число убитых и раненых в результате террористической деятельности по всему миру превысило 33 тыс. человек. Успешное подавление очагов терроризма в Сирии вынудило оставшихся в живых боевиков передислоцироваться, а их главарей - активизировать зарубежные «филиалы», – отметил Сысоев.

Он добавил, что беспокойство вызывает ситуация в Афганистане, где сконцентрировалось до пяти тыс. боевиков ИГ.

Напомним, в апреле министр обороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине заявил, что ситуация в Афганистане становится хуже, проводимая США политика способствует активизации террористической деятельности на севере страны.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что ряд западных стран ответственны за дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока.