Нарышкин сказал, кто виноват в дестабилизации на Востоке

Ряд западных стран ответственны за дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании глав разведслужб стран ШОС в Пекине.

Выступая на совещании руководителей разведслужб государств-членов ШОС, Нарышкин указал на ответственность ряда западных стран «за усиливающуюся дестабилизацию регионов Ближнего и Среднего Востока», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СВР.

Также он заявил об использовании «методов давления и провокаций в межгосударственных отношениях» и призвал к «усилению совместных действий по недопущению превращения севера Афганистана в плацдарм для ИГИЛ* и других террористических организаций», отметили в СВР.

Уточняется, что участники совещания обсудили угрозы на пространстве ШОС и определили пути активизации взаимодействия спецслужб в вопросах борьбы с международным терроризмом. Кроме того, они решили проводить подобные совещания ежегодно перед саммитом Совета глав государств ШОС.