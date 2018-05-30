Соседи «убитого» Бабченко оказались в замешательстве из-за траурных цветов

Соседи российского журналиста Аркадия Бабченко, «убитого» в Киеве, не знают, как поступить с цветами, возложенными к его фотографии у подъезда.

«А что с цветами теперь делать?», – растерянно спрашивают соседи. Оставьте, говорю, ему будет приятно», – написала журналист Екатерина Лихогляд в своем Facebook.

Другой украинский журналист, главный редактор газеты «Новое время» Виталий Сыч признался, что не знает, что теперь делать с обложкой нового номера.

«У меня через полчаса убитый Бабченко должен уходить на обложке в типографию. Вместе со статьей внутри. Что мне теперь поставить на обложку? Бабченко жив? Ну кто же так делает. Нет, ну хорошо, конечно, что он жив. Но как-то это странно», – написал Сыч в Facebook.

Новость о том, что Аркадий Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой, вызвала шквал комментариев в Сети.

В среду глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист Бабченко, о смерти которого сообщалось накануне, жив, а его гибель была спланированной инсценировкой. «Воскресший» явился на пресс-конференцию.

Напомним, вечером во вторник Киев официально сообщил, что в столице Украины журналисту Аркадию Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция назвала даже первые версии убийства, составила фоторобот предполагаемого убийцы. Появились и фотографии тела с места убийства.

Более того, Украина выразила уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.