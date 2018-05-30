Евкуров рассказал об одном из напавших на храм в Грозном

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил подробности об одном из злоумышленников, напавших на церковь в Грозном, где погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин.

«О молодом человеке известно, что его зовут Ахмет Цечоев, уроженец республики Ингушетия, 2000 года рождения, из приличной семьи. Проживал в Малгобеке, а в 2015 году после окончания школы уехал учиться в Грозный в медицинский колледж», – цитирует Евкурова РИА «Новости».

Глава Ингушетии также отметил, что до нападения на церковь молодой человек не попадал в поле зрения силовиков.

«То, что он сделал вместе остальными тремя боевиками, является преступным актом. Что его побудило вступить в ряды членов незаконного вооруженного формирования, сейчас разбираются правоохранительные органы», –резюмировал Евкуров.

Ранее сообщалось, что напавшие на церковь в Грозном Ахмет Цечоев, братья Юнусовы и Микаил Элисултанов являлись студентами Чеченского базового медицинского колледжа, которые никак не выдавали своих экстремистских наклонностей.

Напомним, 19 мая субботу в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Погибли двое полицейских, еще двое ранены. Также погиб один прихожанин. Четверо нападавших уничтожены. В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман».

Также сообщалось, что ответственность за атаку взяло на себя ИГ*, однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что приказ о нападении на храм могли дать из одной стран Запада.