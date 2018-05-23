Появились подробности о личности напавших на церковь в Грозном террористов

Напавшие на церковь в Грозном на прошлой неделе террористы – студенты Чеченского базового медицинского колледжа, которые никак не выдавали своих экстремистских наклонностей, сообщают СМИ.

В администрации учебного заведения отмечают, что эти студенты не проявляли себя ни в спорте, ни в самодеятельности, учились на тройки, и намерений не выдавали, сообщает «Комсомольская правда».

«Ахмет Цечоев учился на третьем курсе фармацевтического факультета, братья Юнусовы тоже на фармацевтике, но в параллельной группе. Микаил Элисултанов был студентом факультета сестринского дела. Никаких экстремистских наклонностей кураторы за ними не замечали», – сообщили в колледже.

При этом в учреждении сообщают, что в последнее время они держались особняком, были не общительными и часто прогуливали занятия. Преподаватели списывали это поведение на «лень и равнодушие».

Отмечается, что Юнусовы на фармацевтику попали благодаря отцу, владельцу нескольких аптек в Грозном, который надеялся, что они продолжат дело. Юнусовы в свободное от учебы время помогали ему вести торговлю. У мужчины, когда он узнал о гибели сыновей при нападении на храм, случился инфаркт.

Элисултанов был сыном главного бухгалтера одного из федеральных госучреждений, семья – благополучная и обеспеченная. В соцсети «ВКонтакте» у Микаила нашли 15 аудиозаписей с проповедями «Исламского государства*».

Цечоев приехал в Грозный из ингушского селения Пседах, где он, по неподтвержденным данным, был одним из приверженцев так называемого «малгобекского джамаата» – бандитского подполья, уже устроившего теракт на похоронах сотрудника МВД и убийство секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмеда Котиева. Цечоев не был пособником боевиков, его считали только потенциально опасным человеком. Предполагается, что он один из вдохновителей и руководителей нападения на храм.

При этом за несколько дней до теракта всех четверых заметили на крыше многоэтажки недалеко от храма, сообщил источник в правоохранительных органах. Их задержали, допросили, однако они утверждали, что захотели «полюбоваться городом сверху». Из-за этого инцидента режим охраны объектов в центре города был усилен – и как только в храме началась стрельба, спецназ оказался на месте.

Ружье, использованное при нападении, студенты взяли у соседей под предлогом необходимости пристрелить больную собаку. Везли его в футляре из-под кларнета.

В субботу в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Погибли двое полицейских, еще двое ранены. Также погиб один прихожанин. Четверо нападавших уничтожены. В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман».

Появились сведения, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на православный храм в Грозном, однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что приказ о нападении на церковь могли дать из одной из западных стран.