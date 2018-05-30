Песков прокомментировал сообщения об аресте акций оператора «Северного потока»

В Кремле не владеют информацией о якобы аресте принадлежащих Газпрому акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, честно говоря, мы не располагаем такой информацией, ну это такой арбитражный вопрос, поэтому я не могу ничего вам сказать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию СМИ об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в рамках судебного разбирательства Газпрома и «Нафтогаза Украины» по транзитному контракту.

Вместе с тем, по данным источников, швейцарские судебные приставы действительно посетили офис российской компании – оператора действующего газопровода «Северный поток» – Nord Stream, но не арестовывали активы или имущество компании.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной. В мае «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольма по транзитному контракту с «Нафтогазом».