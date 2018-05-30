Суд не поверил заявлениям Telegram о невозможности предоставить ключи шифрования

Telegram не предоставил данных, доказывающих невозможность предоставить ФСБ ключи шифрования, следует из решения Таганского суда Москвы, заблокировавшего мессенджер.

«Ссылка заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership … о невозможности исполнения обязанности, предусмотренной ч. 4.1 ст. 10.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» по техническим причинам, не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований … поскольку Telegram Messenger Limited Liability Partnership, являющийся организатором распространения информации в сети «Интернет» и предоставляющий техническую возможность неограниченному кругу лиц использовать предоставляемые им сервисы, обязан исполнять предусмотренную законом обязанность по представлению в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», – сказано в решении суда.

Судья также указывает, что «каких-либо данных, подтверждающих невозможность исполнения обязанностей … в материалах дела не имеется, и представителем Telegram Messenger Limited Liability Partnership такие сведения не представлены», передает РИА «Новости».

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам.