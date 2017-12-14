Собчак признала, что не всегда может принять свою маму

Ксения Собчак поздравила свою маму Людмилу Нарусову с днем рождения, но призналась, что ежедневно старается принять мать такой, какая она есть, и у нее не всегда это получается.

Журналист и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак поздравила свою мать, члена Совфеда Людмилу Нарусову с 67-летием в Instagram, опубликовав совместную фотографию.

«Мама! Твоя энергия и любовь к жизни – это то, что я хочу, чтобы было со мной как продолжение тебя. Спасибо за то, что ты есть, за то, что подарила мне жизнь. Я тебя люблю, и каждый день стараюсь принимать тебя такой какая ты есть, напоминая себе, что изменить человек может только себя самого. Прости если у меня не всегда это получается. С днем рождения, моя родная!», – написала Собчак.

Такое поздравление не понравилось подписчикам:

«Девочка пишет – мама, ты такая энергичная, не надо менять меня, я же стараюсь тебя принять, и ты меня прими. Раз ты меня родила – спасибо, в за остальное, извини мама, я такая выросла стервозная. Ну что ж. Интересно, как с рождением ребенка Ксюша перестала писать о детях гадости. Возможно она когда-то дорастет чтобы поздравлять маму без упреков. Ну хоть движется куда над», – считает zeta451.

«...стараюсь принимать такой какая ты есть ... Хорошее поздравление, старайся», – отметила sarakhman.olga.

«Капец поздравление. Все насквозь мерзкое и фальшивое», – раскритиковала пост larisatitova28.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак планирует посетить Крым для участия в бизнес-тренинге, при этом на полуостров она намерена приехать через Украину. Позже Собчак раскритиковала коллег за попытку «вовлечь ее в собственный бред» и назвала их говноедами. Она заявила, что не собирается в Крым, но не исключает возможности поездки на полуостров.