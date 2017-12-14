Появились сообщения о подготовке США новой провокации с «химатакой» в Сирии

При участии американских спецслужб в районе нефтяного поля «Аль-Джафра» близ военной базы США в провинции Дейр-эз-Зор готовится новая провокация с якобы применением химоружия, сообщил информированный источник, связанный с сирийскими специальными службами.

«Спецслужбы США на территории Сирии планируют провокации с использованием запрещенных веществ», – сообщил источник РИА «Новости».

По его данным, руководит операцией бывший боевик террористической группировки «Исламское государство*» Мишан Идриз Аль Хамаш.

«Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», – сообщил источник, уточнив, что работы по подготовке новой провокации начались 23 апреля.

По его словам, в район нефтяного поля «Аль-Джафра» в 27 километрах к востоку от Дейр-эз-Зора доставляют жителей западного берега реки Ефрат для участия в постановочных съемках. Боевик планирует привлечь к акции своего брата Мухаммеда Рамадана Аль Идриза и членов его семьи.

Напомним, после провокации с якобы использованным 4 апреля химоружием в городе Дума в Восточной Гуте США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.