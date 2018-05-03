Хабаровчанин получил восемь лет тюрьмы за продажу наркотиков военным

Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил 25-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за продажу наркотиков военнослужащим гарнизона, сообщили в УФСБ по Восточному военному округу.

В сообщении отмечается, что сотрудники ФСБ совместно с УНК УМВД по Хабаровскому краю задержали 25-летнего мужчину в мае 2017 года, передает РИА «Новости». При нем был обнаружен «N-метилэфедрон» массой 0,0023 килограмма, что уже считается значительным размером.

По данным следствия он распространял наркотик среди военных местного гарнизона. В ходе расследования задержанный признал свою вину и написал явку с повинной.

«Суд признал хабаровчанина виновным по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщили в УФСБ по Хабаровскому краю.

Напомним, в июле 2017 года президент России Владимир Путин лишил пособий проваливших тест на наркотики военных.