Опубликовано видео уничтожения застрелившего полицейских в Бельгии преступника

Преступника, который застрелил в бельгийском Льеже трех человек, в том числе двух полицейских, ликвидирован шквальным огнем сотрудников отряда по борьбе с бандитизмом, следует из опубликованной в СМИ видеозаписи инцидента.

Кадры перестрелки преступника с сотрудниками правоохранительных органов, снятые на мобильный телефон очевидцем из окна здания напротив лицея, где укрывался преступник, опубликовало бельгийское новостное интернет-издание 7sur7, передает РИА «Новости».

Сотрудники полиции заняли позиции у входа во двор лицея. Оттуда выскочил преступник и начал стрелять в них. В ответ по нему открыли шквальный огонь на поражение. Преступник упал на асфальт, после чего прозвучал еще один, финальный выстрел.

Ранее во вторник сообщалось, что в бельгийском Льеже неизвестный открыл стрельбу по полицейским. Погибли два сотрудника полиции, проверявшие у него документы, и один прохожий. В качестве одной из версий преступления называется теракт.