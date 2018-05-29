Теракт назван одной из версий расстрела полицейских в Бельгии

Бельгийская полиция рассматривает в качестве одной из версий перестрелки в Льеже террористический акт.

На данный момент теракт является основной версией случившегося, передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию RTBF.

В мэрии Льежа подтвердили, что стрелок был ликвидирован. В результате инцидента погибли два сотрудника полиции и один прохожий.

Выяснилось, что полицейские хотели проверить документы у вызвавшего подозрение мужчины. Тот сумел отнять оружие у одного из правоохранителей и открыл стрельбу.

Уточняется, что в находившемся рядом с местом происшествия лицее злоумышленник попытался взять в заложники женщину.

Также стало известно, что стрелок недавно вышел из тюрьмы, где якобы контактировал с экстремистами.

Ранее во вторник сообщалось, что в бельгийском Льеже неизвестный открыл стрельбу по полицейским.