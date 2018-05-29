Неизвестный расстрелял полицейских в Бельгии

В бельгийском Льеже неизвестный отрыл стрельбу по полицейским, сообщают местные СМИ.

В результате инцидента погибли два полицейских и прохожий, еще двое правоохранителей получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Le Soir.

Злоумышленник также попытался взять заложника в здании лицея, расположенного рядом с местом перестрелки, однако был нейтрализован.

Ранее в Германии неизвестный устроил стрельбу по прохожим, в результате погибли два человека.