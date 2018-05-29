Трамп обвинил демократов в попытке «вмешательства» в промежуточные выборы в США

Президент США Дональд Трамп обвинил группу сторонников Демократической партии в попытках нагнести нервозную атмосферу на предстоящих в ноябре в США промежуточных выборах.

«Тринадцать разгневанных демократов (плюс люди, работавшие восемь лет в администрации Обамы), ведущие в настоящее время связанную с Россией сфабрикованную охоту на ведьм, будут вмешиваться в промежуточные выборы, особенно сейчас, когда республиканцы (держитесь!) лидируют в опросах общественного мнения. Не было никакого сговора, кроме (сговора) со стороны демократов», – написал он в Twitter.

Президент вновь призвал своих оппонентов к расследованию «совершенно мошеннической (избирательной) кампании Хиллари Клинтон» в 2016 году. Странное, с точки зрения Трампа, невнимание к «лживой Хиллари» он объяснил тем, что все силы демократов брошены на «сфабрикованную охоту на ведьм» – проводимое в стране расследование обвинений в существовании некоего сговора между членами его избирательной кампании и Россией, передает ТАСС.

Вместе с тем, в апреле сообщалось, что министерство внутренней безопасности США не обнаружило свидетельств того, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в американский Конгресс.

Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а вот США неоднократно пытались оказать влияние на выборы в других государствах.