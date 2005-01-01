Стало известно о возможном расширении Москвы на юг

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) прокомментировал идею политика Максима Шингаркина об объединении Москвы и Подмосковья.

«Уже существует проект «Большая Москва», законами двух субъектов Федерации было объединено большое количество территорий, и этот процесс еще не завершен, то есть идет наслоение новых территорий так называемой Новой Москвы», – сказал Диденко, передает РИА «Новости». Он отметил, что процесс постепенно реализуется.

«После ее освоения, возможно, будет в какой-то ближайшей перспективе поставлен вопрос об освоении новых территорий, прилегающих к южному направлению», – заявил депутат.

По его словам, уже сейчас экономические границы Москвы шире географических и юридических.

«С точки зрения экономического кластера Москва давно уже выходит за пределы своих административных границ... Это не процесс одного дня, а довольно серьезный и продолжительный этап, который уже реализуется. За последние четыре года этот процесс уже запущен, и, в принципе, он довольно активно развивается», – сказал Диденко.

Депутат добавил, что процесс нужно узаконить, так как «экономику все равно не остановить». «Она развивается по своим законам, юридические законы только оформляют эти отношения», – ответил Диденко на вопрос о том, стоит ли юридически закрепить расширение границ Москвы.

Он также подчеркнул, что эту тему «не следует рассматривать в контексте кандидатуры Шингаркина», которому «сначала нужно подумать о том, как преодолеть муниципальный фильтр». Диденко напомнил, что идеи «Большой Москвы» и «Большого Санкт-Петербурга» ранее уже озвучивала в том числе и ЛДПР. Заявление Шингаркина депутат Госдумы назвал «эпатажем».

Политик и эколог Максим Шингаркин сообщил во вторник, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы и губернатора Московской области. В качестве главного тезиса кампании он выбрал идею об объединении столицы и Подмосковья с созданием новой административной единицы на территории Новой Москвы.