Взявший заложников в Москве рассказал СК о своих мотивах

Следователи провели допрос мужчины, который подозревается в захвате заложников на востоке Москвы, и предъявили ему обвинение, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Следователи, получив разрешение врачей, допросили злоумышленника и предъявили ему обвинение. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что удержание семьи и убийство супруга потерпевшей он совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире», – передает ТАСС слова Ивановой.

Подозреваемого обвинили по статьям «Убийство» и «Захват заложников». Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Напомним, 24 мая в доме №15 по улице Молостовых на востоке Москвы мужчина взял в заложники соседей. Сообщалось, что преступник – местный житель Александр Боровой. Один из заложников погиб.

В соцсетях сообщали, что Александр Боровой, который взял в заложники семью на востоке Москвы, попытался пулей перерезать себе вены.