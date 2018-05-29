Журналисты погибли при урагане «Альберто» в США

Два сотрудника канала WYFF News 4 погибли при подготовке сюжета об урагане «Альберто», сообщает NBC.

Жертвами урагана стали ведущий WYFF News 4 Майк Маккормик и фоторепортер Аарон Смелтцер. На их внедорожник упало дерево, передает ТАСС.

«Мы все на WYFF News 4 скорбим, так как считаем себя одной семьей», – говорится в сообщении NBC, в состав которой входит WYFF News 4.

Телекомпания выразила соболезнования родным и коллегам погибших.

Напомним, в США три штата объявили режим ЧС из-за урагана.