США решили отложить новые санкции против Северной Кореи

Новые санкции США против КНДР решено отложить на неопределенный срок, сообщили в Белом доме.

Объявление об усилении санкций могло быть сделано уже во вторник, но в понедельник было принято решение отложить эту меру, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Wall Street Journal пишет, что американский минфин подготовил санкции почти против 30 компаний, в том числе из России и Китая. Таким образом США хотели сократить поступления иностранных средств в КНДР, передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что США могут ввести против КНДР «десятки новых санкций».

Источники в Белом доме сообщали, что американская делегация прибыла в воскресенье в КНДР для подготовки встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына.