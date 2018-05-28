Глава поселка под Красноярском кинулся с ножом на местного депутата

СК расследует инцидент между главой поселка Зеледеево Красноярского края и депутатом сельсовета, раненного, по данным следствия, главой местной администрации.

В СК поступила информация о том, что в поселке Зеледеево Емельяновского района в ходе словесного конфликта глава администрации Зеледеевского сельсовета ударил ножом местного депутата.

«По предварительным данным, он и с ним еще трое человек, приехали в дом к депутату. Во время конфликта глава нанес депутату ножевые ранения, поранив руку и лицо. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – передает РИА «Новости» слова представителя регионального СК Ольги Дегидь.

Напомним, в ноябре 2016 года Житель Туруханска (Красноярский край) из личной неприязни ударил ножом депутата районного совета, который впоследствии скончался в больнице.