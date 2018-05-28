Путин может встретиться с представителями ОАЭ в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил встречи главы государства Владимира Путина с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, которые могут в ближайшее время посетить Москву.

«Действительно, будут в Москве находиться представители из Эмиратов, мы не исключаем, что такая встреча возможна с президентом», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли на встрече обсуждаться ситуация на рынке нефти.

Как ожидается, делегация из Абу-Даби будет находиться в Москве в пятницу, 1 июня.