Евро превысил 74 рубля на фоне роста на форекс

Курс евро впервые с 15 мая превысил 74 рубля на фоне роста европейской валюты на международном валютном рынке форекс.

На 10.08 мск понедельника курс евро расчетами «завтра» вырос на 26 копеек – до 72,83 рубля (уже подскакивал до 74,02 рубля). Курс доллара снижался на 7 копеек – до 62,22 рубля, передает РИА «Новости».

Курс евро на форекс растет до 1,1707 доллара к уровню предыдущего закрытия в 1,1678 доллара.