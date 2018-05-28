На «зеленой» ветке московского метро произошел сбой движения

Поезда движутся с увеличенными интервалами на Замоскворецкой линии метрополитена из-за инцидента с пассажиром, сообщили в московском метрополитене.

«На Замоскворецкой линии из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов с севера на юг», – говорится в заявлении метрополитена в Twitter.

Напомним, 24 мая под прибывающий состав поезда на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии московского метрополитена упал мужчина, движение поездов было приостановлено.