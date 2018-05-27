Следователя на Урале арестовали за обещание «отмазать» от уголовного дела

Сотрудник регионального управления Следственного комитета арестован в Екатеринбурге, он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц, сообщил сотрудник СУ СКР по региону Максим Чалков.

Чалков сообщил, что 27-летний подозреваемый вместе со своими подельниками пообещал местному жителю за несколько миллионов рублей избавить его сына от привлечения к уголовной ответственности. При этом никакого влияния на решение этого вопроса следователь оказать не мог. «Решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа», – приводит его слова РИА «Новости».

Мужчина, от которого требовали деньги, обратился к правоохранителям, и 23 мая в ходе спецоперации следователь и двое его сообщников были задержаны.

Все трое сейчас заключены под стражу, добавил Чалков.

В Следственном комитете ранее назвали самое распространенное в России коррупционное преступление.