Сотрудник штаба Навального арестован на 15 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток сотрудника штаба блогера Алексея Навального Николая Ляскина за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал Ляскина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, передает ТАСС.

Ранее Тверской суд Москвы назначил пресс-секретарю блогера Алексея Навального Кире Ярмыш 25 суток административного ареста за нарушение порядка организации массовой акции в столице 5 мая.

На несогласованную акцию Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. При этом участники акции устраивали многочисленные провокации, а самого блогера доставляли в отдел полиции.