США применили к Туркмении закон о рабском труде

В США запретили ввоз хлопка и изделий из него из Туркмении; в своем решении таможенная служба страны опирается на закон от 2016 года, запрещающий ввоз продукции, произведенной с использованием рабского труда.

Соответствующий документ опубликован сайте таможенной и пограничной службы США (CBP).

Посольство Туркмении в США не прокомментировало решение Вашингтона, передает Deutsche Welle.

Патриша Джуревиц, одна из создателей глобального проекта Cotton Campaign по борьбе с детским и принудительным трудом при выращивании и сборе хлопка, заявила, что теперь американским производителям и торговым сетям придется отказаться от использования дешевого туркменского хлопка.

Ранее министерство труда США пришло к выводу, что хлопок в Туркмении собирают с массовым применением принудительного труда, организованного властями страны.