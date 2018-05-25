Голикова заявила о безнадежной отсталости России в одной из сфер

Россия безнадежно отстает в вопросе цифровизации социальных услуг, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

«Мы тут задались целью посчитать за короткое время – сколько же социальных услуг, пенсии оставим в сторону, предоставляют нашему населению – больше 317. Но если провести опрос, население даже не знает, что оно может обладать или получать эти услуги», – сообщила Голикова в ходе делового завтрака Сбербанка на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она пояснила, что «в данном случае сервисы должны настраиваться не просто на какую-то кодификацию социальных услуг», а «работать на население», и «государство должно информировать население через системы», передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что состав нового правительства России делает упор на «оборонку» и цифровизацию; последней займется Максим Акимов, назначенный на должность замглавы правительства по транспорту и цифровым технологиям.