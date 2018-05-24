Путин подарил супруге Макрона букет, как у Меркель

Президент Владимир Путин подарил супруге президента Франции Эмманюэля Макрона букет цветов, похожий на подаренный ранее канцлеру ФРГ Ангела Меркель букет.

Брижит Макрон приняла цветы, однако сразу же передала их охраннику, сообщает «Ведомости».

Макрон с супругой в четверг впервые прибыли в Россию. Путин встретил пару во в дворе Константиновского дворца в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым встретился с Меркель, они кратко побеседовали на русском языке.

Немецкая делегация прибыла в сочинскую резиденцию президента на переговоры. Путин встретил Меркель на крыльце резиденции и вручил ей букет из кремовых роз, фрезий и других цветов в пастельных тонах. Немецкий таблоид Bild написал, что российский лидер якобы «оскорбил» канцлера Германии вручением букета.