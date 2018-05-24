Американские эксперты объяснили принцип работы новейшей российской гиперзвуковой ракеты

Конструкция новейшего российского гиперзвукового комплекса может быть похожа на американскую разработку гиперзвукового беспилотника Waveriders, пишут американские СМИ со ссылкой на экспертов.

В статье Live Science говорится о комплексе под названием «Авангард». Хотя, судя по всему, журналисты перепутали его с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В частности, военный эксперт Виктор Мураховский именно эту ракету называл не крылатой, а «аэробаллистической», где траектория полета поддерживается за счет высокой скорости. При этом его первой ступенью служил истребитель МиГ-31, который производил пуск за пределами плотных слоев атмосферы. Ракета «Авангард» - это крылатая ракета с ядерной силовой установкой.

Доцент университета Нотр-Дам Томас Джулиано объяснил, что как работает гиперзвуковое оружие с технологией «скольжения». По его словам, вместо генерации собственной силы для достижения гиперзвуковых скоростей «Авангард» использует межконтинентальную баллистическую ракету – обычно они вылетают в космос и в верхней части параболы выпускают боеголовки, которые опускаются на мишень со сверхзвуковой скоростью под действием силы тяжести.

Новое оружие, однако, вместо падения на Землю, вновь входит в атмосферу и за счет своей формы создает подъем, который позволяет ему скользить на гиперзвуковой скорости, отметил Джулиано. По его словам, это позволяет двигаться все дальше и дальше и маневрировать по мере спуска.

Джулиано предполагает, что российская разработка по конструкции может напоминать американский гиперзвуковой беспилотный самолет Waveriders. У него клиновидный фюзеляж, который разработан специально для создания подъема путем «серфинга» на ударной волне.

Это важно на больших высотах, где плотность воздуха низкая. Обычные конструкции крыла здесь невозможны. Ракета имеет обтекаемую форму, это позволяет поддерживать скорость на гораздо большем расстоянии, сказал Джулиано.

Эксперт считает, что создание такого транспортного средства, которое способно выдерживать гиперзвуковые скорости и температуры, – это «серьезное достижение». Он отмечает, что разработка двигательной установки для движения со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому установкой комплекса на МБР его создатели смогли избежать необходимости разработки такого двигателя.

Джулиано отметил, что регулировка аэродинамических характеристик на гиперзвуковых скоростях не является тривиальной задачей, так как ударная волна может иметь сложные взаимодействия с потоком воздуха, что приводит к «нелинейному» поведению средства.

Однако он считает, что российские заявления о высокой маневренности комплекса заслуживают доверия, так как технология находится в разработке в течение долгого времени.

Аналитик Павел Подвиг считает, что российские усилия по разработке подобных гиперзвуковых комплексов «явно направлены на уклонение от систем противоракетной обороны США», которые предназначены для отражения обычных боезарядов МБР, двигающихся по прогнозируемым баллистическим траекториям.

Однако, отметил Подвиг, неясно, действительно ли оружие предоставляет дополнительные военные возможности. В то же время это оружие, считает Подвиг, может «породить опасную неопределенность», так как оно не охвачено договорами о контроле над вооружениями.

Напомним, в марте Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейших ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал», крылатой ракете с ядерной силовой установкой («Авангард»).

В середине марта источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение не позже 2019 года.

Телеканал CNBC ранее сообщил, что, несмотря на заявления американских чиновников о том, что США проигрывают гонку гиперзвуковых вооружений России и Китаю, «это не совсем так» – Вашингтон просто «идет по другому, более сложному пути».