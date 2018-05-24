Посольство России раскритиковало MI5 за текст для Скрипаль

Посольство России в Лондоне в соцсетях намекнуло на то, что текст для заявления Юлии Скрипаль написали сотрудники британской контрразведки (MI5).

«Суть в том, что MI5 должны ожидать лучших результатов от своих переводчиков – за 32 тысячи в год они должны уметь писать заявления, которые звучат по-русски», – написали дипломаты в своем Twitter.

The bottom line is that MI5 should expect better results from their translators - for 32K/year they should be able to write statements which sound more Russian. pic.twitter.com/Q8kywjUwi0 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 24 мая 2018 г.

Ранее Кремль не нашел причин верить заявлению Юлии Скрипаль.

Юлия Скрипаль записала первое публичное выступление после отравления, на видео она призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на Родину. Посольство России в Великобритании указало на лингвистические особенности текста, произнесенного Юлией. Москва заявила, что в ежедневном режиме пытается связаться с россиянкой, чтобы удостовериться, что ее не удерживают насильно.