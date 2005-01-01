Кремль не нашел причин верить заявлению Юлии Скрипаль

Степень свободы Юлии Скрипаль, выступившей с видеообращением, вызывает вопросы в Кремле, произошедшее расценивается как провокация Великобритании, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не имеем оснований доверять этому и верить в это. Мы по-прежнему не знаем, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, мы не знаем, делала ли она эти заявления по собственной воле или под давлением, мы не знаем, где она находится, в каких условиях, и кем и какие в отношении нее предпринимаются действия, насколько обеспечиваются ее права, насколько она дееспособна», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«В целом, учитывая, что речь идет о достаточно беспрецедентной международной провокации, которая была развязана Великобританией и Лондоном, мы сохраняем наше недоверие и имеем на него все основания», – добавил он.



Юлия Скрипаль записала первое публичное выступление после отравления, на видео она призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на Родину. Посольство России в Великобритании указало на лингвистические особенности текста, произнесенного Юлией. Москва заявила, что в ежедневном режиме пытается связаться с россиянкой, чтобы удостовериться, что ее не удерживают насильно.

Напомним, ранее в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия все еще не уверена, в каком состоянии после инцидента в Солсбери находится Юлия Скрипаль.