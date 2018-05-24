Центр Хруничева назвал количество планируемых пусков «Протона» до 2025 года

Центр Хруничева планирует запустить 24 ракеты «Протон» различных модификаций до 2025 года, сообщил заместитель гендиректора Центра по внешнеэкономической деятельности Андрей Панкратов.

«У нас сейчас в планах стоит запуск 24 «Протонов» до 2025 года» – передает РИА «Новости» заявление Панкратова на полях выставки KADEX-2018.

По его словам, ракеты будут использоваться не только для запусков спутников на геостационарную орбиту, отдельные заказчики планируют создавать свои «спутниковые созвездия» на низкой околоземной орбите.



При этом планируется запуск как традиционного «Протон-М», так и его облегченной версии – «Протон-Л» без третьей ступени.

Напомним, в понедельник сообщалось, что космический центр им. Хруничева разработал методы снижения трудоемкости производства ракет Протон» на 30%.

Согласно действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, себестоимость производства ракеты «Протон-М» в ценах 2017 года установлена в сумме 1,4 млрд рублей.