Мэр Мариуполя признал меткость ополченцев

Глава Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что ополченцы при обстреле позиций морской пехоты ВСУ под Талаковкой не допустили попадания в жилые объекты и строения.

По его словам, на Талаковку обрушилось 96 мин, около 20 из которых не разорвались. В поселке обошлось без разрушений строений и ранений. «Стреляли конкретно по позициям морской пехоты», – сказал он, добавив, что ополченцы «отработали четко по цели», сообщает «Сайт города Мариуполя».

По словам Бойченко,

Бойченко добавил, что ночью решение по разминированию не принималось, так как был пожар. На сегодняшний момент разминирование завершено.

Накануне украинские СМИ рассказали, что силы ДНР и ВСУ устроили артиллерийский бой под Мариуполем – в Талаковке.