Россия взяла на себя прикрытие важной операции САА во избежание ударов Израиля

Россия прикроет операцию сирийской армии на юге страны, а иранские силы не примут в этом никакого участия, поэтому у Израиля не будет оправдания для нанесения ударов по сирийской армии, заявили источники в САР.

«Россия прикроет южный фронт, никакие иранские силы не будут принимать в этом участия, поэтому у Израиля не будет оправдания для нанесения удара по сирийской армии под прикрытием «препятствий Ирану» во время операции против джихадистов в Дераа», – говорится в Twitter 'Nimr'Tiger.

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по сирийским военным объектам под предлогам атаки на позиции иранских сил. Так, в начале мая израильские ВВС при атаке на позиции иранских сил на территории САР ударили по комплексам противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75, а также уничтожили ЗРПК «Панцирь-С». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала этот инцидент.