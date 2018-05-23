Путин поддержал введение обязательной противопожарной декларации для опасных объектов

Президент России Владимир Путин поддержал идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова о введении механизма обязательной противопожарной декларации для опасных объектов.

Путин согласился с идеей Титова, отметив, что «трагедии последнего времени показали, что здесь еще очень много нужно сделать, чтобы навести порядок».

«В этой связи было бы правильно разработать такие ориентиры, о которых вы говорите, понятные, прозрачные и эффективно работающие, но имея в виду, что техника и технологии быстро развиваются, меняются, они тоже должны быть гибкими и время от времени пересматриваться», сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также счел обоснованным рассмотрение вопроса об увеличении численного состава пожарной службы и технического перевооружения.

«Нам нужно будет, безусловно, уделить дополнительное внимание противопожарной службе, и вполне обоснованным было бы сейчас подумать об увеличении численного состава, во всяком случае, доводить до нормативов, которые были предложены ранее, и техническими средствами их нужно перевооружать. Это комплексная задача», – добавил глава государства.

В апреле выяснилось, что нарушения пожарной безопасности найдены в каждом втором ТЦ в России.

Ранее в связи с пожаром в «Зимней вишне» в Кемерово Генпрокуратура поручила проверить в регионах России все торговые комплексы с развлекательными центрами.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.