Девушка украла у казачьего генерала Власова деньги и паспорт гражданина США

В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова, который познакомился с девушкой на сайте «Мамба». Помимо денег и удостоверения был похищен паспорт гражданина США.

Евгений Власов познакомился в интернете с девушкой на сайте «Мамба»,но на утро после встречи девушка исчезла из квартиры Власова.

«Вместе с ней пропали 340 000 рублей, удостоверение генерала-майора казачьих войск паспорт гражданина США. Генерал Власов в 2010 году переехал в США и возвращается на родину набегами», – сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее ВЗГЛЯД сообщал, что житель Тамбова растерял украденные деньги, уходя с места преступления.