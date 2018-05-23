Cоздан компактный датчик обнаружения источника вражеского огня

Французское оборонное предприятие Metravib разработало портативный датчик, предназначенный для установки на оружии, который способен быстро обнаружить источник вражеского огня, сообщают СМИ.

Новая портативная система Pearl позволяет военным быстро обнаружить источник вражеской стрельбы из огнестрельного оружия. Для этого Pearl использует акустические датчики, которые обнаруживают ударные волны, возникающие при выстреле из огнестрельного оружия, сообщает Popular Mechanics.

Эти ударные волны система Pearl обнаруживает и отслеживает с их помощью место их происхождения.

Подобные технологии существовали и раньше, однако система Pearl компактна настолько, что ее можно смонтировать на шлеме или винтовке.

Система определяет место стрельбы с точностью до плюс-минус 7,5 градусов по азимуту. Обнаружено может быть «оружие малого и среднего калибра» - от пистолета до 7,62-миллиметровых пулеметов.

При этом система может работать как в городе, так и в горной местности, где звук выстрелов может отражаться от нескольких поверхностей. Также может быть отфильтрован дружественный исходящий огонь от вражеского огня.

При этом Metravib утверждает, что технология «испытана в бою», намекая на то, что она применялась в Ираке, Афганистане, на Балканах, в ЦАР или Мали.

Отметим, что «умные винтовки», оснащенные различными датчиками, разрабатываются во многих странах – в том числе в США.