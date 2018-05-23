Власти Вильнюса решили назвать сквер у посольства России в честь Немцова

Городской совет Вильнюса решил назвать сквер перед посольством России именем застреленного в Москве оппозиционера Бориса Немцова, сообщил Владимир Кара-Мурза-младший.

«Городской совет Вильнюса только что принял решение назвать сквер перед посольством России именем Бориса Немцова», – написал Кара-Мурза в Twitter.

По словам политика, за соответствующее решение проголосовали 32 человека, один выступил против и еще один воздержался.

«Решение вступит в силу завтра после подписи мэра», – добавил Кара-Мурза.

Напомним, в январе городской совет Вашингтона одобрил законопроект о переименовании площади недалеко от посольства России в США в честь Бориса Немцова.