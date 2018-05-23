Россиянин задержан в Азербайджане по подозрению в киберхищении

Служба госбезопасности Азербайджана заявила об аресте киберпреступников, среди которых значится гражданин России.

«Гражданин России Лунин Павел Сергеевич и гражданин Украины Серб Андрей Борисович арестованы по подозрению в присвоении миллионных сумм из азербайджанских банков киберпутем», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, в апреле 2017 года россиянин Роман Селезнев был приговорен судом Сиэтла к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве – самому длительному сроку в США по этой статье. Присяжные признали его виновным по 38 пунктам. Селезневу вменяется ущерб в размере 170 млн долларов.