Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,49-1,2%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск среды снизился на 0,49% и составил 2315,51 пункта, индекс РТС снижался на 1,2% – до 1187,56 пункта, передает РИА «Новости».