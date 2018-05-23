Четверть сливочного масла в России оказалось некачественной

Роскачество выявило нарушения в 25,6% продаваемого в России сливочного масла, фальсифицированные немолочными жирами товары занимают 13,56% рынка, следует из исследования Роскачества, проведенного совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

Исследование охватило более 70% всего рынка этого товара.

«Большая часть масла, продаваемого в отечественных магазинах, соответствует всем требованиям, а четверть – превышает действующие ГОСТы по качеству. Товары с нарушениями разного уровня серьезности в целом занимают 25,59% рынка в натуральном выражении. Товары, фальсифицированные немолочными жирами, занимают 13,56% рынка в натуральном выражении», – передает ТАСС результаты исследования.

Лабораторные испытания проходили по 23 показателям качества и безопасности и показали, что 53 из 82 исследуемых товаров полностью соответствуют установленным требованиям. При этом 19 брендов превысили требования действующих ГОСТов.

Превышение микробиологических показателей (в том числе дрожжи, плесень, кишечная палочка) было обнаружено лабораториями контрольно-надзорных органов в восьми из 82 марок сливочного масла, а в 10 из 82 продуктах были найдены растительные жиры.

Превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было обнаружено в одном из 82 исследуемых товаров.

По итогам исследований будут подготовлены предложения по мерам профилактики нарушений среди производителей и совершенствованию нормативно-правового регулирования в области контроля качества продукции.

Напомним, ранее Роскачество в результате проверки коньяка в российской рознице пришло к выводу, что каждый третий изготовлен не из виноградного спирта, а более дешевых аналогов.