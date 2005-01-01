Bloomberg предрек бессилие американских санкций

Сила американских санкций, количество которых в последнее время значительно увеличилось, может закончиться, пишет Bloomberg.

«Нынешняя администрация (Белого дома) пьяна от власти санкций», – приводит Bloomberg слова старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Джаррета Блана, который занимал высокую должность в Госдепе времен Барака Обамы.

«Они не понимают, что этот инструмент ограничен и хрупок», – заявил Блан.

Портал отмечает, что финансовая система США является источником влияния страны в мире: доллар – мировая валюта, а Уолл-стрит остается ключевым финансовым центром. Однако этот статус, заметил эксперт, не предопределен.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, отмечают, что изначально санкции США применяли против подозреваемых в терроризме, затем – в качестве инструмента внешней политики, однако при Дональде Трампе стратегия снова начала меняться: теперь не терроризм главная угроза для США. Президент определил Китай и Россию в качестве главных соперников.

В итоге ограничительные меры наложены на российского производителя алюминия «Русал» в ответ на «вмешательство» Кремля в президентские выборы 2016 года. Также США используют санкции против Ирана, но экономические последствия сказываются на других странах.

И наиболее важный ответ Вашингтон получит не из тех стран, на которые наложил санкции. Ключевые решения примут Европа и Китай, которые решат, соблюдать или игнорировать американские санкции. И Китай, считают эксперты, который укрепил свои финансовые позиции в мире, вероятно, усилит свое присутствие в Иране независимо от того, что делает Трамп.

Понять, что нужно делать Европе, сложнее, отмечает Bloomberg. Запад уже понес потери на сумму в 44 млрд долларов из-за антироссийских санкций, из них 40% - убытки Германии, и только 0,6% - убытки США.

Теперь Европа может не захотеть быть «вассалами США» и намерена принять комплекс мер по противостоянию американскому давлению. В ближайшие два месяца на этом фоне могут развернуться «серьезные бои», пишет Bloomberg, связанные, в частности, с глобальной системой трансграничных платежей Swift, которая базируется в Брюсселе, но зависит от США, и с газопроводом «Северный поток – 2».

Ранее во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что международное сообщество должно нормализовать экономические отношения и торговлю с Ираном, выполняя Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в рамках ядерной сделки.

В пятницу Еврокомиссия приняла первый пакет мер по защите компаний Европейского союза в Иране от санкций США, юридически аннулировав их на территории ЕС.