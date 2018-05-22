Москвичка заперла годовалого ребенка в машине, чтобы принять наркотики в подъезде

Московские полицейские спасли годовалого ребенка, оставленного матерью в запертой машине на улице Авиамоторная, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ОМВД России по району Лефортово поступило сообщение о том, что возле одного из домов на Авиамоторной улице в припаркованной автомашине находится один и плачет маленький ребенок. По данному адресу незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, прибыв на место происшествия, полицейские вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли автомобиль. Годовалый мальчик отправлен в детскую городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – передает ТАСС слова Волк.

Она рассказала, что полицейские нашли и задержали 33-летнюю мать ребенка. По предварительной информации, она оставила ребенка в машине и ушла в соседний подъезд, чтобы принять дозу наркотиков. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Напомним, в 2016 году президент Владимир Путин поручил правительству внести законодательный запрет оставлять детей дошкольного возраста в автомобиле одних.

Ранее сотрудниками полиции Приморского района Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, оставившей в автомобиле без присмотра двух малолетних детей пяти и двух лет.

В ноябре 2014 года на штрафстоянку в Петербурге также увезли машину вместе с маленьким ребенком.