Названа «Мисс США»

Обладательницей титула «Мисс США» стала 23-летняя уроженка Омахи (штат Небраска), инструктор по пилатесу и будущий детский специалист Сара Роуз Саммерс.

Саммерс обошла своих соперниц из Северной Каролины и Невады в ходе последнего испытания, в котором участницам предлагали ответить на вопрос, что они написали бы на пустом плакате по пути на марш, пишет журнал Bustle.



«Я скажу: «Заявите о своей позиции»... Идите и говорите с людьми, если у них есть вопросы. Общайтесь с ними. Слушайте и их точку зрения. Мы в сейчас в США действительно должны уделить повышенное внимание тому, чтобы слушать друг друга», – передает РИА «Новости» слова победительницы конкурса.



Как сообщается на сайте «Мисс США», Саммерс за четыре года окончила университет в Техасе, работая инструктором по пилатесу. Кроме того, она выступает защитником прав детей и «увлечена тем, что подталкивает людей к тому, чтобы установить здоровые отношения с едой и физической культурой».



Церемония награждения прошла в понедельник вечером по местному времени (ночь мск) в городе Шривпорт (штат Луизиана).