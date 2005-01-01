Красовского возмутило оскорбительное заявление Собчак о гомосексуалистах

Журналист и открытый гей Антон Красовский, собравшийся участвовать в выборах мэра Москвы, в соцсетях прокомментировал заявление журналистки, экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак о «геях» и «п********».

«И я тебя тоже очень люблю. Но все же 1.56 [процента] – это в том числе потому, что ты можешь позволить себе это «геи» и «п*******». Евреи и жиды. Кавказцы и черножопые», – написал Красовский в своем Telegram, имея в виду результаты Собчак на прошедших выборах президента.

В понедельник Красовский на радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы. После этого Собчак опубликовала твит, в котором сообщила, что «сегодняшний день наглядно продемонстрировал, что «гей и п******* – не одно и тоже». Затем она удалила сообщение, написав, что «ни словом не обмолвилась про конкретных персон».

Еще чуть позже Собчак сообщила, что стерла свой твит о «геях» из-за мужа. «Стерла твит. Муж сказал, что это банально и неэстетично. Подумаю и перефразирую. Или хрен с ним. Все ж понятно», – написала она в своем Twitter.